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طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 03:33 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم الفنانة دينا عبد الله، بعيد ميلادها الـ54 اشتهرت بـ"طفلة الحفيد" قدمت عدد من الأفلام في طفولتها.

ونستعرض لكم بوابة "الفجر الفني" في سطور معلومات عن الفنانة دينا عبد الله:

1- اسمها الحقيقي دينا أنور أحمد عبد الله، وشهرتها دينا عبد الله.

2- ولدت في القاهرة، ودحلت المجال الفني عام 1970.

3- قامت بأداء دور "سوسن" في فيلم الحفيد، والذي يعد من أشهر أعمالها.

4- في سن الطفولة شاركت في العديد من الأفلام ومنها أصعب جواز، وشياطين إلى الأبد، أميرة حبي أنا، عالم عيال عيال.

5- حاصله علي ليسانس الآداب جامعه القاهرة قسم فرنسي عام 1987.

6- شقيقتها الفنانة والإعلامية إيناس عبد الله، والتي تشغل حاليًا منصب رئيس قناة "نايل دراما"، وشاركت أيضًا في طفولتها في عدد من الأفلام.

7- شاركت في عدد من الأعمال الدرامية ومنها رأفت الهجان ج1، مطلوب عروسة، حمزة وبناته الخمسة.

8- حاصلة على درجة الدكتوراه في الإعلام، وكانت رسالتها تحت عنوان "علاقة الإعلام بالاقتصاد".

9- عملت لفترة في تقديم البرامج التلفزيونية.

10- أخر أعمالها مسلسل "ليالي الحلمية 6" عام 2016.

11- اختفت عن التمثيل لإنشغالها بالتدريس في الجامعة.
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
طفلة" الحفيد".. معلومات عن دينا عبدالله في عيد ميلادها (صور)
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