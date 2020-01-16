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سولشاير يكشف سر صعوبة الفوز على ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 16/يناير/2020 - 03:06 ص
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سولشاير
سولشاير
أحمد عصام
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كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سر صعوبة فوز فريقه على فريق ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


تصريحات سولشاير عن مباراة كأس الاتحاد :-

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "‏أعتقد أن الجميع لاحظ الإرهاق الذي بدا على الفريقين في نهاية المباراة، ولكن نجحنا في التأهل بنهاية المباراة بعد المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي".


مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن إصابة راشفورد :-

وأضاف : "يعاني راشفورد من عدة كدمات في ظهره مؤخرًا وهذه واحدة أخرى. سنجري له اختبارات لكن نأمل في تواجده ضد ليفربول، ‏وسنحاول بكل ما لدينا تجهيز راشفورد لمباراة الأحد".


رسالة راشفورد لجماهير مانشستر يونايتد :-

وكان ماركوس ‏راشفورد قد كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لم أرغب ابدًا بأن أشعر بأني خذلت رفقائي والنادي واهم من ذلك الجماهير، لذا قمت بأفضل ما لدي لكي أفعل ما بوسعي هذه الليلة، ولكني ممتعض جدًا بالنهاية بخروجي، عمل كبير من الشباب بوصولنا للدور القادم".


وواصل عن راشفورد : "‏لم أرغب بإشراكه في المباراة تعرض لضربة في ركبته وظهره، ولقد كان يعاني لفترة ما. لهذا لم نشركه [ بشكل اساسي ]، ولكننا رغبنا بالفوز، وكان قرارًا نابعًا من الشك سنفعل كل شيء يمكننا فعله لنجعله جاهزًا يوم الاحد".


موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة :-

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد سوف يواجه فريق ليفربول يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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