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رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 03:20 ص
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشرت رانيا يوسف صورة لها على حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان أسود فوق الركبة.

ولاقت رانيا يوسف على إطلالتها الكثير من الاشادات والإعجاب من متابعيها ومحبيها.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4‎، بطولة ‏أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، وسيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج‎.‎
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
رانيا يوسف بفستان قصير تشعل الإنستجرام (صور)
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