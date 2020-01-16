التشكيل المتوقع للاتفاق أمام الهلال في كأس خادم الحرمين



ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، جامعة الملك سعود ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.



وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتفاق أمام الهلال:-





وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتفاق أمام الهلال:-





من المنتظر أن يبدأ خالد العطوي، المدرب الوطني للاتفاق، برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي وسعيد اليامي وسيدريك يامبيري وصالح القميزي، ويأتي على بهزازي وفيليب كيس في قلب الميدان، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود خط الهجوم هزاع الهزاع.





حراسة المرمى: رايس مبولحي



خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي



خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي



خط الوسط الهجومي: نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري



خط الهجوم: هزاع الهزاع