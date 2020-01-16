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كأس الملك| التشكيل المتوقع للهلال ضد الاتفاق

الخميس 16/يناير/2020 - 02:52 ص
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الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق
أميرة فطيم
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يستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، جامعة الملك سعود ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الفيصلي بخمسة أهداف مقابل ستة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.


فيما حجز الاتفاق، مقعده في الدور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ساحقا على نظيره أحد بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات دور الـ16.


موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتفاق أمام الهلال:-


وفيما يلي الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق:-

يفتقد الهلال لخدمات كلا من؛ حسن كادش وعمر خريبين وعبد الله عطيف وجانج هيون سو؛ بسبب معاناتهم من الإصابات.


ومن المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال بعبد الله المعيوف وأمامه، ياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد جحفلي ومحمد البريك، فيما سيضع محمد كنو وجوستافو كويار في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريو، وسيقود هجوم الهلال بافيتيمبي جوميز.


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
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