سمير يشيد بكهربا ويتمنى عودة صبحي

أشاد سعد سمير نجم الأهلي بزميله محمود عبد المنعم كهربا وأكد أنه من نوعية اللاعبين الذين لا يخشون شيئًا وأعرب عن أمله في عودة رمضان صبحي بسرعة لحاجة الفريق له في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال سمير في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "اشكر كابتن الخطيب ولاعبي الزمالك للاتصال بي والاطمئنان على اصابتي".



وأضاف :"ساخضع للعلاج الطبيعي في مصر لمدة شهر ثم سأعود لألمانيا للاطئنان على حالتي من قبل الطبيب، ستكون الفترة المقبلة لي التنقل بين مصر ووألمانيا ".



وتابع :"اختيار تريزيجيه سفيرا لمعرض الكتاب شرف لأي مصري ويستحق أن يكون سفيراً لأي مؤسسة".



وأردف قائلا :"صباح يوم مباراة بلاتينيوم كنت اشعر بضيق وفور اصابتي في المباراة علمت سبب ضيقي".



واستطرد قائلا :"دفاع الأهلي يعتبر أقوى دفاع في مصر وأتمنى رجوع رمضان صبحي بسرعة لأننا نحتاجه بشدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا".



وواصل :"كهربا من اللاعبين المميزين واتوقع نجاحه مع الأهلي وهو من نوعية اللاعبين الذين لا يخشون شيئًا".



واكمل سمير حديثه قائلا :"من حق الجمهور أن يقلق بعد تعادلنا مع بلاتينيوم ولكن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل طمأنتهم".