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مدرب بالدوري النمساوى يشرح لـ"الفجر الرياضي" إمكانيات أليو بادجي مهاجم الأهلي

الخميس 16/يناير/2020 - 02:38 ص
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أليو بادجي
أليو بادجي
محمد جمال
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اقترب النادى الأهلي من إنهاء مفاوضاته لضم مهاجم فريق رابييد فيينا النمساوي، اللاعب السنغالي اليو بادجي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.


لذلك حرص "الفجر الرياضي" على الحديث مع المدرب التونسي محمد ساحلى المدرب التونسي والذى يشغل منصب المدرب العام لفريق فولفيرسبيرجير النمساوي، للحديث حول إمكانيات مهاجم الأهلي المحتمل اليو بادجي.


وتحدث مدرب فريق فولفيرسبيرجير النمساوي، عن إمكانيات اللاعب، قائلاً :" بادجي لاعب مميز، طويل القامة، قوي بدنيًا، لا يخسر الكرات بشكل كبير، وأظن فى حال تعاقد الأهلي معه سيفيده فنيًا ولكن إذا تأقلم على طريقة اللعب مع الفريق فى مصر والتى تختلف عن طريقة لعبه مع فريق رابييد فيينا فى الدوري النمساوي".


فيما تحدث محمد ساحلي عن طريقة اللعب التى تناسب اللاعب السنغالي، اليو بادجي، قائلاً :" بادجي مع رابييد فيينا يتم الإعتماد عليه ك "محطة" للكرات الطويلة والعاليه لانه جيد فى الإلتحامات بسبب قوته البدنية، لكنه لم يُسجل أهداف كثيرة مع فريقه، كما أن هنا فى الدوري النمساوي لا توجد مساحات كثيرة فى الملعب، من الممكن أن تتواجد بالدوري المصري، مما يجعل اللاعب لديه العديد من الفرص لتسجيل أهداف، بسبب لعب الأهلي الذى يلعب " على الأرض" بشكل كبير وأيضًا وجود عرضيات كثيرة ".


ويذكر أن فريق فولفيرسبيرجير يحتل المركز الرابع بالدوري النمساوي برصيد 31 نقطة خلف فريق رابييد فيينا صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة والذى يلعب فيه اليو بادجي.


ويشار إلى أن اليو بادجي يبلغ من العمر 22 عام ولعب هذا الموسم 16 مباراة سجل خلالها ثلاث أهداف فقط وصنع هدف وحيد.

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