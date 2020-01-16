مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم

قام فريق الغواصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم؛ بتطهير مآخذ محطات مياه الشرب من العوالق، وذلك خلال انخفاض منسوب المياه داخل الترع التي تغذي هذه المحطات بسبب السدة الشتوية.



وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مآخذ محطات مياه الشرب الخمس والتي تغذي وتمد مواطني محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية، وذلك عن طريق فريق غواصين متخصص في أعمال التطهير والغوص على أعماق من أجل تنفيذ مهام التطهير على أكمل وجه.



وأضاف "درة"، أن عمليات التطهير تشمل إزالة كل العوالق والرواسب داخل المجرى المائي داخل المحطة، والذي يقوم بسحب المياه مباشرة من مآخد المحطة على الترعة، وذلك بطول ٥٠٠ متر، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من العوالق والقمامة وأكياس "الشيبسي" التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمآخذ المحطة.



وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث، وعدم إلقاء القمامة داخل المجاري المائية، ما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية، وتؤثر بالسلب أيضا على العمر الإفتراضي لـ"المواتير" والطلمبات التي تقوم بسحب المياه.