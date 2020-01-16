Advertisements
Advertisements
Advertisements

مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم

الخميس 16/يناير/2020 - 02:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
قام فريق الغواصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم؛ بتطهير مآخذ محطات مياه الشرب من العوالق، وذلك خلال انخفاض منسوب المياه داخل الترع التي تغذي هذه المحطات بسبب السدة الشتوية.

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مآخذ محطات مياه الشرب الخمس والتي تغذي وتمد مواطني محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية، وذلك عن طريق فريق غواصين متخصص في أعمال التطهير والغوص على أعماق من أجل تنفيذ مهام التطهير على أكمل وجه.

وأضاف "درة"، أن عمليات التطهير تشمل إزالة كل العوالق والرواسب داخل المجرى المائي داخل المحطة، والذي يقوم بسحب المياه مباشرة من مآخد المحطة على الترعة، وذلك بطول ٥٠٠ متر، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من العوالق والقمامة وأكياس "الشيبسي" التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمآخذ المحطة.

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث، وعدم إلقاء القمامة داخل المجاري المائية، ما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية، وتؤثر بالسلب أيضا على العمر الإفتراضي لـ"المواتير" والطلمبات التي تقوم بسحب المياه.
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
مع بداية السدة الشتوية.. تطهير محطات مياه الشرب بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات السدة الشتوية أخبار

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشرب والصرف الصحى" بالفيوم تحل 560 شكوى للمواطنين

تركيب غاطس للتغلب على مشكلة انخفاض منسوب المياه أمام مأخذ محطة طامية بالفيوم (فيديو)

العطش يعصف بطامية.. ورئيس شركة مياه الفيوم "في خبر كان"

توفير طلمبتي غاطس لحل مشكلة انخفاض منسوب مياه النيل أمام مأخذ محطة طامية بالفيوم

مياه الفيوم تتمكن من التغلب على مشكلة انخفاض منسوب بطامية بتشغيل غواطس لسحب المياه (فيديو وصور)

تطهير مأخذ محطة تنقية مياه الشرب بمركز سنورس بالفيوم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status