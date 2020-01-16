يوفنتوس وميلان وفيورنتينا يتأهلون لدور الثمانية بكأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم إثر فوزه الكاسح 4 / صفر على ضيفه أودينيزي اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.





وأحرز الأرجنتيني جونزالو هيجوين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 16، فيما أضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و58، قبل أن يحرز دوجلاس كوستا الهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا.