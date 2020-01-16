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يوفنتوس وميلان وفيورنتينا يتأهلون لدور الثمانية بكأس إيطاليا

الخميس 16/يناير/2020 - 01:48 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
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تأهل يوفنتوس لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم إثر فوزه الكاسح 4 / صفر على ضيفه أودينيزي اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة. 

وأحرز الأرجنتيني جونزالو هيجوين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 16، فيما أضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و58، قبل أن يحرز دوجلاس كوستا الهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا. 

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوفنتوس على أودينيزي في الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق (السيدة العجوز) الفوز على منافسه 3 / 1 ببطولة الدوري الإيطالي الشهر الماضي. 

وضرب يوفنتوس موعدا في الدور القادم مع الفائز من مباراة روما وبارما. 

وتحدى فيورنتينا النقص العددي الذي عانى منها وصعد لدور الثمانية للمسابقة عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه أتالانتا في وقت سابق اليوم. 

وتقدم فيورنتنيا مبكرا بهدف حمل توقيع باتريك كوتروني في الدقيقة 11، لكن جوسيب إيليشيتش أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 67. 

وازدادت مهمة فيورنتينا صعوبة في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني جيرمان بيزيلا في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني. 

ورغم النقص العددي، أحرز بول لبرولا هدف الفوز الثمين لفيورنتينا في الدقيقة 84، ليقود الفريق البنفسجي لاقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية الذي يلاقي خلاله إنتر، الذي صعد للدور ذاته بفوزه 4 / 1 على كالياري أمس الثلاثاء. 

ولحق ميلان بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه الكبير والسهل 3 / صفر على ضيفه سبال، ليضرب موعدا مع تورينو في الدور المقبل. 

وافتتح البولندي كريستوف بيونتيك التسجيل لميلان في الدقيقة 20، فيما أضاف زميلاه الإسباني صامويل كاستييخو والفرنسي ثيو هيرنانديز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و66.
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