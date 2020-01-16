مدين لـ"الفجر الفني': ياسمين علي تستحق النجاح .. وقرار تراجع إليسا عن الإعتزال شخصي

أبدى الملحن مدين سعادته بالتعاون مع المطربة ياسمين علي، مضيفا أنها تستحق الخطوة الجديدة بعمل ألبوم غنائي.



وقال مدين في تصريحات خاصة " الجمهور ينتظر هذا الألبوم خاصة أننا نقدم عملا مختلفا عما هو متواجد في الساحة الفنية الوقت الراهن، وسنقدم أغنية من الزمن الجميل بشكل مختلف ومبهر".



وأثنى مدين على المطربة الشابة " خامة صوتها مميزة للغاية وقادرة على غناء أي نوع من الأغاني، وأنا سعيد للغاية أننا نقوم بغناء لون غنائي يفتقده الجمهور كثيرا".



وأضاف في تصريح خاص ل ـ"الفجر الفني" : " الجمهور ينتظر الأغاني الجميلة بعيدا عن حسابات السوق الغنائي، الأغنية الحلوة تفرض نفسها في النهاية وهذا مبدأ ياسمين في اختياراتها لاعمالها".



ووجه مدين رسالة لياسمين علي " ربنا يوفقنا وأنا مبسوط للغاية بالعمل معك وأنا سبق وأنا قدمت لها العديد من الأغاني مثل أغنية "استنى إيه" وغيرها من الأعمال وأنت تستحقين النجاح دائما".



وعن أعماله الجديدة " أحضر ألبوم جديد لمحمد محيي بعنوان "بتاع زمان" وأغنية اسمها "يوم جديد"، واغنية لإليسا اسمها "وانت قصادي" وأغنية أخرى بعنوان "اعتبره موت" ولصابر الرباعي أغنية باب مفتوح وأغنية كسبان وهناك أغنية ثالثة، وأعمال أخرى مقبلة".



وعن إليسا وقرارها السابق بالاعتزال، قال " هذا قرار شخصي لها وأنا كنت متخيل أنه كان قرار اتخذته في ساعة غضب، وأعتقد أنها تراجعت عن قرارها بسبب استياء الجمهور وحزنهم الشديد من هذا القرار، وأتمنى أن تستمر في تقديم أعمالها الجميلة".



ووجه مدين رسالة إلى إليسا قائلا " إليسا بحبها جدا وهي من أكثر الشخصيات التي أحبها للغاية على المستوى الشخصي قبل الفني ودائما ما أتواصل معها، وهي على المستوى الفني لن تتكرر فدائما ما تفكر وتختار أغانيها بعناية شديدة".