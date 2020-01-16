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بيان مشترك من مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

الخميس 16/يناير/2020 - 01:52 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بيانا مشتركًا حول سد النهضة من جانب مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي.

تضمن البيان 6 نقاط، نرصدها لكم في السطور التالية:
1- ملء خزان سد النهضة على مراحل، وتنفيذه بطرق تعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب.

2- ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وتستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

3- توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال المرحلة الأولى للملء.

4- أما المراحل اللاحقة، فإنه يتم تنفيذها وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد إطلاق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

5- يعمل السد خلال التشغيل وفقًا لآلية تحدد إطلاق المياه وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى المياه فى سد النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، الجفاف والجفاف الطويل.

6- إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

هذا، واتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه ستكون هناك مناقشات فنية وقانونية فى الفترة المؤقتة.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بيان مشترك أثيوبيا

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