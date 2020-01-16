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مانشستر يونايتد وكارديف سيتي يصعدان للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 16/يناير/2020 - 01:45 ص
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لاعبي_مانشستر_يوناتيد
لاعبي_مانشستر_يوناتيد
وكالات
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صعد فريق مانشستر يونايتد للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون في مباراة الإعادة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء بملعب (أولد ترافورد) بالدور الثالث للمسابقة العريقة.

وتقمص خوان ماتا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر الوحيد في الدقيقة 67.

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف في المباراة الأولى التي جرت بينهما على ملعب وولفرهامبتون في الرابع من الشهر الجاري، ليتأجل حسم الفريق المتأهل إلى لقاء اليوم.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين على نفس الملعب في الأول من فبراير القادم ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما صعد كارديف سيتي للدور ذاته، بعدما حقق فوزا مثيرا 4 / 3 على مضيفه كارلايل ، حيث اضطر الفريقان لخوض لقاء الإعادة عقب انتهاء المباراة الأولى التي جرت بملعب كارديف بالتعادل 2 / 2.
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