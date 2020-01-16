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لماذا اقترب ريال مدريد من دي بيك وابتعد عن بوجبا؟

الخميس 16/يناير/2020 - 01:42 ص
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دي بيك
دي بيك
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية صادرة من إسبانيا اليوم، بوجود شبه إتفاق رسمي بين فريقي ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي، حول عملية إنتقال لاعب الوسط الدولي الهولندي دوني فان دي بيك لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ريال مدريد بالعدين من اللاعبين على مستوى خط الوسط منذ الميركاتو الصيفي الماضي، لعل أبرزهم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة وفابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.

ويرصد النادي الملكي تعديماً جديداً في وسط الملعب، ليكون خليفة للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، والذي من المتوقع إنتهاء مسيرته مع الريال بنهاية الموسم.

وعبثاً حاولت إدارة ريال مدريد التواصل لضم بوجبا منذ الصيف الماضي، والذي كان على رأس المطلوبين من قبل زين الدين زيدان، لكن بعض الأسباب جعلت إدارة الميرنجي تتجه لهدفاً آخر وهو دوني فان دي بيك.

المقابل المادي
بحسب التقارير، ستتكلف الصفقة 47 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من المطلوب في بوجبا من إدارة الشياطين الحمر، والتي لن تتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

صغر سن اللاعب
يبلغ دي بيك حالياً من العمر 22 عاماً، مقابل 27 عاماً لبوجبا، لذلك يعد عامل السن في صالح الدولي الهولندي الذي سيشكل مستقبل النادي الملكي لسنوات قادمة.

كثير المشاكل والإصابات
بالطبع تلك صفات بوجبا وليس دي بيك، إذ يعد بوجبا من أكثر اللاعبين إفتعالاً للمشاكل والأزمات، بالإضافة أحياناً لتعمد التراخي والتكاسل في أرضية الملعب، ولا ينسى مبي مانشستر يونايتد كيف لعب بوجبا دوراً محورياً في رحيل جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد، أضف إلى ذلك الإصابات المتلاحقة التي بدأ تطارد اللاعب.

رايولا غير مفضل لبيريز
كما أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب ليس من ضمن الوكلاء المفضلين لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حيث دائماً ما يشترط الحصول على عمولات كبيرة ووضع بنود في تعاقدات موكليه تكفل له الحصول على نسب من الإنتقالات المستقبلية.

مرونة تكتيكية
يتمتع دي بيك بقدرته على شغل جميع مراكز الوسط، بداً من لاعب الإرتكاز الصريح، مروراً بلاعب الوسط المتحرك بين الخطوط، انتهاء بمركز صانع الألعاب الصريح، لذلك سيمنح زيدان مرونة تكتيكية كبيرة في التحول بين طريقة 4-3-3 و 4-2-3-1.
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