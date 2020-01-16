فايلر يقترب من تحطيم سحر جوزيه

بعد تحقيق الاهلي للفوز الحادي عشر علي التوالي, عادل السويسري رينيه فايلر رقم مدرب الاهلي التاريخي مانويل جوزيه الذي حقق 11 فوز متتالي موسم 2005_2006.





واصبح علي بُعد 7 مباريات لمعادله رقم المدرب مانويل جوزيه ف ولايته الثانيه للنادي الاهلي بتحقيقه 17 فوز متتالي موسم 2004_2005، وعلي بُعد 6 مباريات لمعادلة رقم موسم 2017_2018 بفوز الاهلي ب 16 مباراة علي التوالي .





يذكر أن الأهلي حقق الفوز الحادي عشر علي التوالي علي فريق طنطا الصاعد حديثا بخماسيه مقابل لا شئ في الجوله 13 منً مباريات الدوري العام .





الأهلي يتربع على صدارة الدوري

وينفرد الاهلي بصدارة الدوري بالعلامه الكاملة بتحقيقه 33 نقطه من 11 مباراه ويليه المقاولون العرب برصيد 29 نقطه من 13 مباراة ، ويسجل الاهلي اقوي هجوم في الدوري برصيد 33 هدف, وأقوي دفاع حيث استقبل مرماه هدفين فقط في 11 مباراه





مباراة الاهلي القادمة