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تيم حسن يجسد شخصية "مناضل" فلسطيني وهكذا علق

الخميس 16/يناير/2020 - 01:37 ص
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تيم حسن
تيم حسن
صلاح حسن
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أعلن الفنان السوري تيم حسن، عن تجسيده شخصية المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة، ليؤكد بذلك الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا في هذا الشأن، وتعود الشخصية الفلسطينية التي يجسدها الفنان السوري إلى فترة السبعينيات والمسلسل سيحمل اسم "الأمير الأحمر" وهم من إنتاج شركة "صباح إخوان" لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.


وأعرب تيم حسن عن سعادته بتقديمه شخصية سيرة ذاتية للمرة الثالثة في مشواره الفني بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق، مشيرًا إلى أن المسلسل يكتبه حسن سامي يوسف ويخرجه سامر البرقاوي، فيما تعرضه Mbc عبر تطبيق شاهد.


وكتب تيم حسن، تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "الأَمــــيـر الأَحـــمـر، سعيد لأني سأُقدم شخصية القيـادي البارز أبو حسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق".


وأضاف الفنان السوري قائلًا: "الأمير الأحمر، مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح، يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف ومن إخراج الشريك سامر البـرقـاوي، شاهد mbc".
تيم حسن
تيم حسن

وتعد شخصية المناضل الفلسطيني "أبو حسن سلامة" من الشخصيات المعروفة بنضالها الوطني، فهو القيادي الأشهر في منظمة التحرير الفلسطينية والذي تم اغتياله على يد إسرائيل بعدما لاحقته لسنوات طويلة.


ومن المقرر أن يركز العمل على حياة المناضل أبو حسن سلامة وفقًا لما صنفه تيم حسن بأنه مسلسل سيرة ذاتية، إذْ كانت حياة "أبو حسن"، مليئة بالأحداث السياسية، إضافة إلى حياته الشخصية والعاطفية.


وكان أبو حسن سلامة يتمتع بكاريزما ملفتة وشخصية جذابة، وتزوج مرتين الأولى كانت من الفلسطينية نشروان شريف والتي أنجب منها ولديه حسن وأسامة، ثم تزوج من ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق والتي تميزت بجمالها الفائق ووقعت في حبه وأنجب منها ابنه علي.


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