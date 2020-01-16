أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

أصبح أكثر المنشدين تعرضًا لشائعات الوفاة؛ فلا يخلو وقت إلا وخرجت شائعة جديدة تزعم وفاته، ويخرج هو لينفي ذلك بنفسه، إنه الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة ليست جديدة حول وفاته، ولكن خرجت نجلته آية الطبلاوي لتوضح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كذب الشائعة، وأكدت أنه بصحة جيدة.