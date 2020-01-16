في عيد ميلادها.. موقف كوميدي بين دلال عبدالعزيز وفؤاد المهندس وما علاقة سمير غانم؟

تحتفل الفنانة دلال عبد العزيز غدًا الجمعة الموافق 17 يناير بعيد ميلادها، وذلك بعدما قدمت مشوار فني حافل بالنجاحات ليس في العمل بس ولكن في الحياة الشخصية أيضًا.



وبمناسبة عيد ميلادها، فقد كشفت دلال عبد العزيز قبل ذلك في لقاءات تلفزيونية، عن قصة حبها للفنان الكوميدي سمير غانم، وقالت إنها كانت تحبه من طرف واحد في البداية، وكان معظم أصدقائهم الفنانين يشعرون بذلك، ومن ضمن هؤلاء الفنانين، الفنان الراحل فؤاد المهندس.



وخلال حديثها، أكدت دلال على أنها ظلت تحبه لمدة 4 سنين وتغير عليه، عندما كانت تعمل معه في إحدى المسرحيات، وظلت تراقبه فى كل مكان وهو لايشعر، وقالت لأصدقائها: “هتجوزه يعني هتجوزه.



وبعدها قامت بشراء سيارة جديدة، وحينها قابلها الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس وسألها عربيتك عاملة كام كيلو؟، فردت: عاملة 12 ألف كيلو، ليمازحها قائلًا “منهم 10 آلاف كيلو لف ورا سمير عشان تتجوزيه”.