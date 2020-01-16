الهلال السوداني يعلن الموعد النهائي مواجهة الأهلي

كشف حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني عن إقامة مباراة ودية مع الأهلي المصري في الأول من شهر فبراير المقبل في السودان.





وقال حسن علي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " التحكيم تسبب في خسارتنا من النجم الساحلي وجمهورنا يشجع الأهلي".







وأضاف :"سنواجه الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم في الأول من فبراير المقبل".



