Advertisements
الهلال السوداني يعلن الموعد النهائي مواجهة الأهلي
الخميس 16/يناير/2020 - 01:26 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني عن إقامة مباراة ودية مع الأهلي المصري في الأول من شهر فبراير المقبل في السودان.
وأضاف :"سنواجه الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم في الأول من فبراير المقبل".
واختتم حسن علي تصريحاته قائلاً :"فرصنا في التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة ونسطيع منافسة كلا من الأهلي والنجم الساحلي".
وقال حسن علي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " التحكيم تسبب في خسارتنا من النجم الساحلي وجمهورنا يشجع الأهلي".
وأضاف :"سنواجه الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم في الأول من فبراير المقبل".
واختتم حسن علي تصريحاته قائلاً :"فرصنا في التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة ونسطيع منافسة كلا من الأهلي والنجم الساحلي".
Advertisements