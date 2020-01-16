أسماء علاء الدين تكتب "سيناريو وحوار" من مستشفى "الخانكة" وترشح إياد نصار لتجسيدها سينمائيًا





تنافس الكاتب أسماء علاء الدين، في الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انطلاقه في الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل برواية جديدة تحمل عنوان "سيناريو وحوار"، الصادرة عن دار الوطن للنشر والتوزيع.

وكشفت أسماء علاء الدين في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" تفاصيل روايتها قائلًة أن بطل الرواية هو من ترتكز حوله الأحداث إذْ يعمل "سيناريست" ثم يختفى في فترة ما من حياة البطلة.

وأشارت إلى أنه بمجرد اختفائه تبدأ الرواية في التحول من الحديث عن "آسر أيوب" بطل الرواية إلى البطلة التي تعمل معالجة نفسية في مستشفى الخانكة، حيث يسيطر على حياتها.

وأكدت أسماء علاء الدين قائلًة: "الأحداث تتطرق إلى إظهار الفتاة وكأنها تشاهد فيلمًا سينمائيًا وبمجرد أن ترى البطلة اسم كاتب الفيلم يتبادر إلى ذهنها آسر أيوب بطل الرواية وتقول إن أفلامه غير مكتملة الدائرة مثل أفلام المخرج يوسف شاهين وتبدأ في الحديث عن سبب اختفائه لفترة".

وأضافت كاتبة "سيناريو وحوار" قائلًة: "تبدأ الأحداث عن العلاقة الثلاثية بعد أن ترتبط البطلة بشخص آخر هو طبيب يعمل معها بالمستشفى ثم يبدأ الصراع الثلاثي الذي عادًة ما يبدأ بظهور شخص آخر في حياة فتاة أو رجل"، مردفًة أن هذه العلاقة المعقدة تتواجد كثيرًا بين الأشخاص وتبدأ البطلة في رؤية الصراع بين طبيب معها في المستشفى والسيناريست في ذهنها.

ونوّهت "أسماء" أن الكاتب هنا "مؤذي نفسيًا" لمن يتعامل معه في حال عدم وعيه بالصراع والمشاكل التي يعانيها لأنه لا يجد أحدًا يحتويه، مبينًة: "من هنا نرى الدوافع والصراعات خاصًة أنه شخصية نرجسية وبه كمية عقد في شخصيته".