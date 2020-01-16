بعد تصدرها ترند جوجل.. صابرين تكشف بإنها زوجة ثانية

تصدرت الفنانة صابرين، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، ويعتبر ذلك أول ظهور إعلامي لها بعد خلع الحجاب.





وأصبح اسم الفنانة صابرين، خلال الفترة الماضية مثيرة للجدل وذلك بعد خلعها الحجاب، منذ شهرين حيث فاجأت الجميع بقرار خلعها الحجاب وكانت حديث السوشيال ميديا.





رغم أن صابرين، تعد من الفنانات التي حققت شهرة واسعا

ولكن ما لا يعرفه الكثير، بإنها زوجة ثانية، حيث صرحت في إحدى التصريحات عن ذلك مشيراً إلى أن

أنها لا تشعر بالإنزعاج لكونها تحمل هذا اللقب وقالت :" الزوجة الأولى له أمريكية وأنا لا أراها ولا يوجد أي غيرة أو احتكاك بيننا".





يشار إلي أن صابرين متزوجة من رجل ألأعمال طارق صادق جلال، ولدبة منه 4 أبناء.