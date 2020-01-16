ياسين السقا يخوض أولى تجاربه الإخراجية مع ابنة "عامر منيب"

يستعد ياسين نجل الفنان أحمد السقا لخوض تجربة الإخراج بفيلمه الجديد "blue boy"، خلال الأيام المقبلة.



وكشف ياسين السقا لبرنامج " MbcTrending" أن الفنانة الشابة مريم عامر منيب، ستشارك فى الفيلم بأغنية جديدة، ويعتبر هو ثان أعمالها الفنية بعد أغنية "عامل ايه فى حياتك".





وأضاف ياسين أن الفيلم تدور أحداثه حول الإدمان والاكتئاب، وسيتم التصوير خارج مصر.





ياسين السقا



ابن الفنان أحمد السقا ، بدأ أول دور فني له في شخصية طفل صغير بفيلم "ابن القنصل" عام ٢٠١٠ حيث قام بدور ناصر فتحي السماك صغيرا.