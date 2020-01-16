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"الفولت العالي ولعها".. أرقام مثيرة من تألق "كهربا" مع الأهلي أمام طنطا

الخميس 16/يناير/2020 - 01:17 ص
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كهربا
كهربا
علاء خليف
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حقق النادي الأهلي فوزًا كاسحًا على فريق طنطا بنتيجة 5 / 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي.


وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي في المباراة الثالثة على التوالي، بعد مشاركته في مباراة إف سي مصر بالدوري الممتاز، والمباراة الماضية أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وتألق اللاعب بشكل لافت للأنظار أمام "أبناء السيد البدوي" وسجل هدفين وصنع آخر في فوز فريقه الكاسح.


ماذا قدم "كهربا" أمام طنطا؟

دخل محمود عبد المنعم مباراة طنطا اليوم كـ"بديل" للاعب محمد مجدي أفشة بالدقيقة 60 من زمن المباراة، ولعب 30 دقيقة كاملة مع الفريق الأحمر، استطاع أن يشعل المباراة بفضل تحركاته الهجومية المميزة والتي أربكت دفاعات طنطا بشكل كبير، ونجح فور دخوله ملعب المباراة في احراز هدفًا بالدقيقة 61 ولكنه تم إلغائه بداعي وجود لمسة يد على أجايي.


ونجح لاعب الزمالك السابق في احراز أول أهدافه بقميص الأهلي بالدقيقة 79 بعد تمريرة بينية أمامية إلى حسين الشحات خلف دفاعات طنطا أبعدها علي فرج من أمامه لتصل الكرة إلى كهربا والذي صوب كرة أرضية زاحفة سكنت يمين المرمى.


واستطاع محمود كهربا صناعة الهدف الرابع لزميله مروان محسن بعدما أرسل له تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء أبناء السيد البدوي ليضعها في مواجهة مباشرة مع حارس المرمي ولم يتأخر مروان وسددها بقوة داخل الشباك.


لم يتوقف تألق نجم الأهلي في مباراة طنطا عند هذا الحد بل وقع على خامس أهداف فريقه في المباراة، حيث تلقي تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في شياك علي فرج حارس مرمي المنافس، ليقود فريقه لفوز كاسح بخماسية نظيفة و3 نقاط ثمينة تعزز صدارته لترتيب الدوري.


عودة للتهديف في الدوري بعد غياب 247 يومًا:

وعاد محمود عبد المنعم لاعب الأهلي للتهديف في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب 247 يومًا، يحث كان آخر أهداف اللاعب في المسابقة المحلية بقميص الزمالك في شباك الداخلية في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز يوم 12 مايو الماضي.


31 هدف مع 3 أندية مختلفة بالدوري:

كما رفع اللاعب رصيد أهدافه في الدوري الممتاز بشكل عام إلي 31 هدفًا بعد ثنائية طنطا اليوم، حيث سجل مع الزمالك 22 هدفًا، ومع انبي 7 أهداف، ومع الأهلي هدفين، كما صنع اللاعب هدفه رقم 19 بالمسابقة المحلية الذي سجله زميله مروان محسن في شباك "أبناء السيد البدوي"، وسبق وصنع 16 هدفا مع الفارس الأبيض وهدفين مع الفريق البترولي.


4 ثنائيات لـ"كهربا" في الدوري الممتاز:

ثنائية محمود كهربا في شباك طنطا هي الثنائية رقم 4 للاعب في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق وسجل مع الزمالك في شباك المقاصة والداخلية والانتاج الحربي.


ترتيب الأهلي بعد اكتساح طنطا:

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ 33 نقطة في صدارة الترتيب بالدوري الممتاز، يليه المقاولون العرب برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، و توقف رصيد طنطا عند 10 نقاط بالمركز السادس عشر.
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الكلمات المفتاحية

كهربا في الدوري الدوري المصري الاهلي

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