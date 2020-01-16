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خبير عسكري عن تزويد الطائرات في الجو: سنصل لأي مكان

الخميس 16/يناير/2020 - 09:01 ص
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تزويد الطائرات فى الجو
تزويد الطائرات فى الجو
كساب أحمد
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عقب اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على مشهد تزويد الطائرات العسكرية في الجو خلال مناورة "قادر 2020"، قائلاً: "تزويد الطائرات بالوقود في الجو، يؤدي إلى مضاعفة مداها بصورة كبيرة للغاية، كان في ناس فاكرة إن مصر معندهاش القدرة توصل لأماكن معينة، ولكن هذا غير حقيقي".

وتابع "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تموين الطائرات في الجو في حاجة إلى قدر كبير من التدريب، لكي لا يقع أي خطأ، مشيرًا إلى أن امتلاك مصر تقنية تزويد الطائرات يعني أن مصر قادرة على الوصول إلى أي مكان لتنفيذ أي عملية عسكرية. 

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حرصت على تنويع مصادر الأسلحة الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لا تستطيع كافة الدول فعله.

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الكلمات المفتاحية

تزويد الطائرات بالوقود تزويد الطائرات العسكرية في الجو المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء طيار هشام الحلبي

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