Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير عسكري: برنيس تُماثل أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط

الخميس 16/يناير/2020 - 08:57 ص
Advertisements
قاعدة برنيس
قاعدة برنيس
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن قاعدة برنيس العسكرية، تماثل قاعدة "إنجرليك" الأمريكية بتركيا التي تعبر أكبر قواعد أمريكا في الشرق الأوسط.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن قاعدة برنيس ستعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وأي اكتشافات محتملة للبترول والغاز في البحر الأحمر، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. 

وأشار إلى أن السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، قام بتسليم جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر للأتراك، لكي تكون شوكة في ظهر مصر، مضيفًا أن ترتيب مصر العسكري سيتغير بعد المناورة العسكرية "ٌقادر 2020"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاعدة برنيس العسكرية قاعدة برنيس تركيا برنيس المناورة العسكرية اللواء سمير فرج الجيش المصري

أخبار تهمك

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

أليو بادجي يصل القاهرة اليوم لإتمام انتقاله إلى الأهلي والإعلان عن الصفقة غدًا

منذ ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل مكالمة حمادة صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 12 ساعة

لواء طيار يكشف الجحيم المنتظر لمن يفكر في الاعتداء على مصر

منذ ساعة و نصف

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة غدا

موسى: إجراء أكبر مناورة في قاعدة برنيس العسكرية غدا (فيديو)

موسى: جميع أفرع القوات المسلحة ستشارك في مناورة قاعدة برنيس

الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. ماذا تعرف عن قاعدة برنيس العسكرية؟

أبرزها لقطة "بن زايد".. 5 مشاهد في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

شاهد.. لحظة هجوم الصاعقة والمظلات على العدو بقاعدة برنيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status