خبير عسكري: برنيس تُماثل أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن قاعدة برنيس العسكرية، تماثل قاعدة "إنجرليك" الأمريكية بتركيا التي تعبر أكبر قواعد أمريكا في الشرق الأوسط.





وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن قاعدة برنيس ستعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وأي اكتشافات محتملة للبترول والغاز في البحر الأحمر، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.





وأشار إلى أن السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، قام بتسليم جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر للأتراك، لكي تكون شوكة في ظهر مصر، مضيفًا أن ترتيب مصر العسكري سيتغير بعد المناورة العسكرية "ٌقادر 2020"



