"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس.. وتحذر من يوم السبت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية خلال هذا الوقت من العام، أمر طبيعي، وشهر يناير معروف بأنه أبرد شهور العام.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حالات عدم الاستقرار، ستستمر معنا إلى يوم الأحد المقبل، وسنشهد سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.



ولفت إلى أن الجميع سيشعر بهذه الأمطار، خاصة يوم السبت، وإلى أن نشاط الرياح سيزيد من شعورنا بالبرودة خلال الفترة المقبلة.

