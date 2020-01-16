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في ذكرى ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن "الأم الحنون" كريمة مختار

الخميس 16/يناير/2020 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم الخميس الموافق السادس عشر من يناير، ذكرى ميلاد "أم العيال" الفنانة الراحلة كريمة مختار، والتي قدمت عدة أعمالًا درامية وسينمائية لاتنسى ومازالت تعرض حتى الآن وأبرزها الحفيد ويارب ولد ورجل فقد عقله وغيرها.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني معلومات لاتعرفها عن كريمة مختار.

نشأتها

ولدت كريمة مختار عام 1934، ولقد حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية،  وبعدها تزوجت من المخرج نور الدمرداش،  والذي أنجبت منه 4 أبناء وهم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

تفاصيل بدايتها الفنية

وكانت بداية كريمة  مختار الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينات، وبعدها اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر الإذاعة.

وبعدها عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن حينها لم توافق أسرتها على ذلك، وبعدها سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

أعمالها الفنية

ولقد قدمت كريمة مختار عدة أعمال سينمائية ومنها: ثمن الحرية، المستحيل، نحن لانزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين احسانا، انقذوا هذه العائلة، رجل فقد عقله، وتمضى الأيام، الشيطان يعظ، إعدام طالب ثانوي، الليلة الموعودة، يارب ولد، سعد اليتيم، امرأة مطلقة.

وأما عن الدراما فقد قدمت بعض المسلسلات ومنها: اغلال ناعمة، أدهم وزينات و3 بنات، نقطـة نظام، يتربى في عزو، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وغيرها.


الوفاة

توفيت يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1438هـ - 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً.
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