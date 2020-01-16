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مان يونايتد ضد والفرهامبتون.. سولشير يكشف عن خطورة إصابة راشفورد

الخميس 16/يناير/2020 - 01:08 ص
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مان يونايتد ضد والفرهامبتون
مان يونايتد ضد والفرهامبتون
علي ماهر حلمي
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عبر النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن قلقه الشديد بعد اصابة اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي أصيب خلال المباراة التي جمعت مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي لعبت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.


تعرف على تصريحات سولشير بعد مباراة مان يونايتد ضد والفرهامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي:

قال سولشير:"يعاني اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد من عدة كدمات في ظهره مؤخرًا وهذه واحدة أخرى سنجري له اختبارات لكن نأمل في تواجده ضد ليفربول في الجولة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أعتقد أنكم لاحظتم الإرهاق الذي بدا على الفريقين في نهاية المباراة. ولكن نجحنا في التأهل".


وأضاف المدرب النرويجي بعد مباراة مان يونايتد ضد والفرهامبتون:" نتيجة رائعة ليونايتد في مباراة ممتعة للغاية سنحت لولفز أفضل الفرص في الشوط الأول ولكن يونايتد تمكنوا من إيقاف مرتداتهم بعدها وقد سنحت لدان جيمس ٣-٤ فرص رائعة. لا ترى الكثير من الأندية تصنع هذا الكم من الفرص ضد ولفرهامبتون".


واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تصريحاته مؤكدا أنه حتي الآن لا يوجد أي شئ جديد بخصوص الصفقات الجديدة التي من المتوقع أن يضمها مادي مانسشتر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


تعرف علي نتيجة مباراة مان يونايتد ضد والفرهامبتون:

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب الدولي الاسباني خوان ماتا مهاجم نادي مانشستر يونايتد في مرمي نادي والفرهامبتون في المباراة جمعت مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي لعبت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ومن المقرر أن يواجه ‏مان يونايتد الفائز من مباراة ترانمير ضد واتفورد في دور 32 من عمر بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وستكون المباراة خارج أولد ترافورد في الـ 26 من يناير الجاري.
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