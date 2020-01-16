مان يونايتد ضد والفرهامبتون.. سولشير يكشف عن خطورة إصابة راشفورد



عبر النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن قلقه الشديد بعد اصابة اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي أصيب خلال المباراة التي جمعت مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي لعبت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





تعرف على تصريحات سولشير بعد مباراة مان يونايتد ضد والفرهامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي:



قال سولشير:"يعاني اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد من عدة كدمات في ظهره مؤخرًا وهذه واحدة أخرى سنجري له اختبارات لكن نأمل في تواجده ضد ليفربول في الجولة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أعتقد أنكم لاحظتم الإرهاق الذي بدا على الفريقين في نهاية المباراة. ولكن نجحنا في التأهل".