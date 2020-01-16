كيف ساعد عواد في تألق أبو جبل مع الزمالك؟



استطاع نادي الزمالك أن يحقق فوز جديد اليوم الأربعاء 15 يناير على نظيره نادي طنطا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجونة

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أبوجبل يتألق بشكل كبير في ويحافظ على نظافة شباك الزمالك



وشهدت مباراة الزمالك وطنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز تألق لافت من محمد أبو جبل حارس مرمى الفارس الأبيض.





وقد أنقذ أبو جبل مرمى الزمالك من العديد من الأهداف المحققة من لاعبي الجونة بل وكان من أهم أسباب فوز القلعة البيضاء اليوم ليواصل جبل تألقه الواضح مع الفريق منذ فترة طويلة.





ولم يخيب أبو جبل آمال جماهير الزمالك التي كانت معلقه عليه بشكل كبير فور إعلان النادي عودته مرة أخرى للفريق عقب إصابة جنش.





تعاقد الزمالك مع عواد وأبو جبل



وتلقت جماهير الزمالك صدمة كبيرة بإصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأساسي في أوج تألقه مع الفريق بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بالإضافه لرحيل عمر صلاح الحارس الثاني عن الفريق.





ولم يكن أمام إدارة الزمالك سوى حل وحيد وهو التعاقد مع حارس على مستوى عالي ليتمكن من حراسة عرين الفريق حتى يعود جنش من الإصابة ولكن النادي تعاقد مع ثلاثة حراس وهم محمد عواد قادما من الإسماعيلي ومحمد أبو جبل قادما من سموحة ومحمد صبحي قادما من الداخلية.





ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الزمالك التعاقد مع الثلاثة حراس والجميع يعلم أن عواد سيكون هو الحارس الأول للفريق الأبيض وأبو جبل الحارس الثاني وصبحي الحارس الثالث وذلك نظرا لتألق الأول بشكل كبير مع الدروايش ومطالبة الجميع بسرعة ضمه للفارس الأبيض.





وبالفعل كان هو عواد هو الحارس الأول للزمالك في جميع المباريات سواء بالدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا وكان أبو جبل هو الحارس الثاني.





عواد يساهم في تألق أبو جبل



ولكن على عكس توقعات الجميع لم يقدم عواد المستوى المنتظر منه وخسر الزمالك العددي من المباريات واستقبل الكثير من الأهداف بسبب بعض الأخطاء من عواد والتي تسببت في بعض الأحيان لتحويل تقدم أو تعادله إلى خسارة.





وبسبب سوء النتائج والأخطاء الكارثية من عواد الذي كان يظن أنه سيظل مسيطر على مركزه الأساسي في ظل غياب جنش للإصابة ولكنه تفاجئ بقرار من الجهاز الفني بالاعتماد على محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفارس الأبيض في جميع المباريات.





وكان أخر لقاء لعواد مع الزمالك أمام طلائع الجيش والذي انتهى بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين بسبب أخطاء كارثية من عواد ليتولى بعد ذلك أبو جبل حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي في جميع المباريات.





وقد ساهم عواد في تألق أبو جبل الواضح مع الزمالك ولكن بشكل غير مباشر فقد تعلم جبل من خطأ صديقه في الفريق الذي ظن أن مكانه الأساسي لن يقاسمه فيه أحد لذلك قرر محمد أبو جبل بذل قصارى جهده والظهور بأقوى مستوى لديه مع الفارس الأبيض حتى يستطيع الحفاظ على مكانه الأساسي خاصة مع الأنباء التي انتشرت حول إقتراب عودة جنش للمشاركة في المباريات وعودة للتدريبات مرة أخرى منذ عدة أيام.





وشارك أبو جبل في 6 مباريات حتى الآن مع نادي الزمالك سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد وفاز الزمالك معه في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى ولم يخسر أي لقاء.