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البابا تواضروس يزور متحف سوهاج

الخميس 16/يناير/2020 - 05:05 ص
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البابا في المتحف
البابا في المتحف
ماريان ناجى
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زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، متحف سوهاج القومي.

تأتي زيارة قداسة البابا للمتحف على هامش جولته الرعوية بإيبارشيات محافظة سوهاج.

وكان في استقبال قداسته في المتحف، اللواء دكتور الحسن محمود مدير أمن سوهاج نائبًا عن المحافظ اللواء طارق الفقي.

كما كان في استقباله علي عثمان مدير المتحف، واستمع قداسة البابا إلى شرح لمحتويات ومقتنيات المتحف.
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
البابا تواضروس يزور متحف سوهاج
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متحف سوهاج القومي البابا تواضروس في سوهاج البابا

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