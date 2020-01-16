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اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحان الجبر

الخميس 16/يناير/2020 - 07:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الجبر بينما يخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال في وقت سابق إن التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوي فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسي.

وأضاف "شوقي"، عبر صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" أن الأسئلة ليست من خارج المنهج بينما هي ليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب.

وأضاف الوزير: "وأرجو الإلتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم في بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كي تكون النتيجة أفضل".

 

وقال وزير التعليم إن الهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.

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وزير التعليم امتحانات الثانوي أخبار

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