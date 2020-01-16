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رامي جمال يوجه رسالة شكر لكل من وقف بجانبه وساعده

الخميس 16/يناير/2020 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المطرب رامي جمال على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشر رامي جمال صورة له، ظهر فيها مبتسماً، وعلق على الصورة قائلاً "شكرا لكل حد صدق في موهبتي شكرا لكل حد ساعدني من يوم ما فكرت في المزيكا لحد انهارده".

وتابع "جمال": "شكرا لكل أصدقائي اللي بتساعدني علشان الالبوم والكليب يخرجوا بالشكل ده انا مبنساش حد ساعدني وان كان ليا عمر ربنا يقدرني علي رد الحب بالحب".


يشار إلى أن آخر أعمال المطرب رامي جمال فيديو كليب"البرد"، ضمن ألبوم "ليالينا"، الذي صدر مؤخراً.

جدير بالذكر أن رامي جمال بدأ مشواره الفني بتلحين أغنية فيلم فرح، وكانت من غناء أحمد فوزي، لكنه حصل علي شهرته الفنية بتلحين أغنية "فين لياليك" للمطرب اللبناني فضل شاكر.
رامي جمال يوجه رسالة شكر لكل من وقف بجانبه وساعده
رامي جمال يوجه رسالة شكر لكل من وقف بجانبه وساعده
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