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رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل تطوير ميدان التحرير

الخميس 16/يناير/2020 - 07:31 ص
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ميدان التحرير
ميدان التحرير
كساب أحمد
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كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، آخر التطورات حول تطوير الشركة لميدان التحرير، أحد أكبر ميادين مصر.

وتابع "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن ميدان التحرير لدى المصريين يعتبر رمز، وأكثر شيء يمثل المصريين هم حضارتهم، ولذلك مقترحات حول تطوير الميدان من خلال وضع مسلة في قلب الميدان.

ولفت إلى أن المسلة وزنها يصل لـ60 طنًا، ولهذا وضعها في الميدان أخذ بعض الدراسات، خاصة أن أسفل ميدان التحرير تكون محطة للمترو، ولكن توصلنا لعمل هندسي يوضع المسلة دون التأثير على المحطة، لافتًا إلى أن الميدان سكون به نافورة جذابة جدًا، وأربع كباش أثرية.
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