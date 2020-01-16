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باريس سان جيرمان يسحق موناكو برباعية ويواصل تصدره للدوري الفرنسي

الخميس 16/يناير/2020 - 12:56 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
وكالات
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عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على مضيفه موناكو اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 49 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا، فيما تجمد رصيد موناكو، الذي لم يحقق سوى انتصارا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الجناح البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأضاف (البديل) بابلو سارابيا الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 73، فور نزوله لملعب المباراة، لكن تيموي باكايوكو قلص الفارق بتسجيله هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 87.

وعاد مبابي لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الرابع لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من لقائهما على ملعب (بارك دي برانس) معقل سان جيرمان بنفس البطولة، حيث تعادلا 3 / 3.
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