قاعدة برنيس العسكرية.. حماية للاستثمار ومواجهة للتحديات (فيديو)

إنجاز جديد يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وهو قاعدة برنيس العسكرية، التي تقع على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية، شرق مدينة أسوان.



تبلغ مساحة قاعدة برنيس، 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية، وأخرى جوية، ومستشفى عسكري، بالإضافة إلى عدد من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماينة والتدريب لجميع الأسلحة.



وترصد "الفجـر" في الفيديو التالي، كل ما تريد معرفته عن القاعدة العسكرية الأقوى في منطقة البحر الأحمر.