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اهتمام سعودي بلاعب باريس سان جيرمان

الخميس 16/يناير/2020 - 12:51 ص
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لاعبي_باريس_سان_جير_مان
لاعبي_باريس_سان_جير_مان
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، باللاعب الفرنسي حاتم بن عرفه، صاحب الأصول التونسية، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.


وأشارت التقارير ذاتها أن هناك نادي سعودي قد قدم عرض مغري للاعب الفرنسي حاتم بن عرفه، بعقد تتراوح مدته ما بين الـ4 أشهر إلى الـ6 أشهر.


الفرنسي حاتم بن عرفه، انتهت مغامرته في استاد رينيس، مع باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، ووصل الآن إلى ستة أشهر دون القيد في أي فريق.


جدير بالذكر أن اللاعب دخل دائرة اهتمام كلا من، ألميريا الإسباني، وبلد الوليد، أيضاً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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