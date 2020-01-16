٢٠ لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

‫أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سموحة المقرر لها مساء الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‬



‫وضمت قائمة الإسماعيلي ٢٠ لاعبًا وهم :-‬



‫حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي‬



‫خط الدفاع : محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم - محمود البدري - محمد كماتشو‬



‫خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق - مدحت فقوسه‬



‫خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي - وجيه عبد الحكيم.‬