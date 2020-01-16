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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:37 ص
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طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، قائلًا إن اليوم، كان هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والطقس كان دافئًا.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن درجات الحرارة تنخفض من 3 لـ4 درجات مئوية، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض وتصل إلى 16 و17 درجة، خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع احتمالية سقوط الأمطار متوسطة الشدة وخفيفة على القاهرة، وأشد على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح.

وناشد، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية، والقيادة بهدوء، لافتًا إلى أن فصل الشتاء هو فصل التقلبات وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وأن الأجواء تبدأ الاستقرار بداية من شهر مارس، وأن شهر يناير أكثر برودة من فبراير.
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