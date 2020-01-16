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إنجاز نوعي.. تعرف على أهمية قاعدة برنيس العسكرية

الخميس 16/يناير/2020 - 08:53 ص
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قاعدة برنيس
قاعدة برنيس
أمنية فوزي
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كشف اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أهمية قاعدة برنيس العسكرية، موضحًا أن هذه القاعدة شاملة، وتعتبر القاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر القاعدة الثانية بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قاعدة برنيس العسكرية إنجاز نوعي يعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة وخاصة في الاتجاه العسكري.

وأكد على ثقة القوات المسلحة في نفسها، وثقة الشعب المصري في القوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك دعم شعبي وظهير شعبي للقوات المسلحة المصرية، مما يجعل أدائها على أعلى ما يكون في مواجهة أي تهديدات تواجه مصر.

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