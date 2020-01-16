بعد هدفي كهربا.. ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم

انتهت منافسات مباريات الدوري المصري لهذا الموسم وواصل الأهلي حفاظه على صدارته لجدول الدوري حتى الآن برصيد 33 نقطة من 11 مباراة فاز في جميعها حتى الآن، سجل الأهلي 33 هدف ومني مرماه بهدفين حتى الآن.





جاء المقاو لون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 9 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.





بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات حتى الآن. واحتل براميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.





تمكن عبد الله السعيد نجم براميدز من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.







