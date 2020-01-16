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متواضع تهديفيًا وحقق بطولة وحيدة.. 10 معلومات عن السنغالي "بادجي" مهاجم الأهلي الجديد (فيديو وأرقام)

الخميس 16/يناير/2020 - 12:27 ص
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أليو بادجي
أليو بادجي
علاء خليف
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نجح مسئولو النادي الأهلي في التوصل إلي اتفاق نهائي مع نادي رابيد فيينا النمساوي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم السنغالي "أليو بادجي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي.

وحسم مسئولو القلعة الحمراء صفقة السنغالي "بادجي" بشكل نهائي، حيث ينتظر وصول اللاعب لمصر خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود انضمامه للأهلي رسميًا، على أن يتم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق تمهيدًا للمشاركة في المباريات القادمة.

  نتيجة بحث الصور عن أليو بادجي الفجر

وأصبح "بادجي" ثاني صفقات الأهلي الشتوية، بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات ونصف.

ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن السنغالي "أليو بادجي":-

1- وُلد أليو بادجي في 22 أكتوبر 1997 بالسنغال يبلغ عمره (22 عامًا)، ويصل طوله لـ 1.89 سم، بدأ مشواره الكروي مع فريق كاسا سبورت السنغالي واستمر معه حتي عام 2017.

2- انتقل المهاجم السنغالي لصفوف فريق دجورجاردن السويدي في يناير 2017، ولعب في البداية مع فريق الشباب بالنادي وخاض 16 مباراة (152 دقيقة) وسجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف، وبعد تصعيده للفريق الأول لعب معه 54 مباراة (2379 دقيقة) وسجل 15 هدفًا وصنع 4 أهداف.

3- حصل "بادجي" على عرضًا من نادي هيبي شاينا فورشن الصيني مطلع عام 2019 لكنه رفض.

  نتيجة بحث الصور عن أليو بادجي الفجر
4- انتقل أليو بادجي لصفوف نادي رابيد فيينا النمساوي في يناير 2019، ولعب مع الفريق 34 مباراة (1825 دقيقة لعب)، وسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، وهو معدل تهديفي ضعيف للغاية.

5- توج "بادجي" ببطولة وحيدة خلال مشواره الكروي، هي بطولة كأس السويد مع فريق دجورجاردن موسم 2017 / 2018.

6- بلغ إجمالي المباريات التي لعبها "بادجي" في مشواره بالملاعب 104 مباراة بواقع (5356 دقيقة لعب)، وسجل 36 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 11 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء.

7- خاض مهاجم الأهلي المنتظر 9 مباريات مع منتخب السنغال تحت 20 عامًا، وسجل هدف وصنع آخر، في إجمالي دقائق لعب فعلية (694 دقيقة).

  
8- شارك مع منتخب السنغال للشباب عام 2017 في بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا وسجل هدف وحيد في شباك منتخب غينيا وحصل منتخب بلاده على "وصافة" البطولة، كما شارك في مونديال الشباب بنفس العام، وصنع هدف وخرج اسود التيرانجا من دور الـ16.

9- سجل المهاجم السنغالي 2 "ثنائية" فقط خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها، بينما أحرز "هاتريك" وحيد بقميص فريق شباب دجورجاردن السويدي في مباراة فاز بها فريقه 7 / 1.

10- تبلغ القيمة التسويقية للسنغالي "بادجي" 1 مليون يورو.

  

  
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