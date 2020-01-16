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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كلاسيكو الدوري الإنجليزي Liverpool

الخميس 16/يناير/2020 - 12:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وسام محمد
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يلاقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل على ستاد أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، لما تحمله من منافسة كبيرة بين الفريفين على مر التاريخ.


ويدخل ليفربول المباراة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات والتربع على صدارة الدوري الإنجليزي، في ظل الحالة الفنية المتيمزة التي يمر بها الريدز في الوقت الحالي.


على الجانب الآخر يسعى مان يونايتد لتصحيح مساره بمسابقة الدوري الإنجليزي، والدخول في المربع الذهبيتحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.


ومن المحتمل أن يدخل ليفربول مباراة مان يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندي روبرتسون - فان دايك - جو جوميز - ألكساندر أرنولد

خط الوسط: جوردن هندرسون - فينالدوم - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.


ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، من فوز في 20 مباراة وتعادل في واحدة وله مباراة مؤجلة.


في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد34 نقطة، من فوز في 9 مباربات وتعادل في مثلهما وخسر 6 مباريات.
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