سيرين عبدالنور تشعل الإنستجرام بـ"الأسود"

تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "عبدالنور" عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها، وظهرت بفستان أسود طويل مكشوف من الكتفين.



وعلقت "عبد النور"على المنشور الخاص بها قائلة"صورة من حفل شاهد الرائع كتير فرحانة بالانطلاقة الجديدة والله يوفقكن دايما".





جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" الذي يتألف من ٨حلقات، وتدور أحداثه بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها، والمسلسل من بطولة " سيرين عبد النور، النجم السعودي يعقوب الفرحان، والنجمة المصرية بوسي، بالإضافة إلى الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التي تخوض أولي تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين.