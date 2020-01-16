مصطفى الفقي: الحلول العسكرية غير كافية وحدها لحل أي نزاع

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن التأثير الروسي في القضية الليبية قوي وفاعل جدًا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي له أجندته الخاصة في التعامل مع الملف الليبي.



وشدد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، على أنه لا بد من تسوية سياسية في أي نزاع، مؤكدًا أن الحلول العسكرية وحدها غير كافية.



وأشار ورئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن أي تجاهل لقوى إقليمية مجاورة لن يؤدي لحل نهائي للأزمة الليبية، منوهًا بأن كل الأطراف المتنازعة على الأراضي الليبية تستأجر قوات أجنبية.

