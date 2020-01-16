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"رجعت طفل تاني".. أحمد صلاح حسني يكشف كيف ساهمت طفلته في تغييره

الخميس 16/يناير/2020 - 01:41 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا عبر برنامج معكم وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.

وتحدث أحمد صلاح حسني عن طفلته الأولى وكيف غيرت في شخصيته، وقال إنها جعلته يعود طفلًا مرة ثانية، ويريد العودة إلى المنزل دائمًا لأنه تعلق بها كثيرًا وتملكت منه.

من جانب آخر، تحدث  أحمد حسني عن رأيه في قصة حب داليدا وعلي، وهو الدور الذي جسده في حكايتي مع ياسمين صبري.

يشار إلى أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً
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