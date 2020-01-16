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خطة محافظة القاهرة للتعامل مع الأزمات والكوارث (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 05:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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خطوة جديدة اتخذتها محافظة القاهرة، لمواجهة الأزمات والكوارث، دارت محاورها حول تشكيل لجنة لإدارة هذه الأزمات داخل العاصمة؛ باعتبار أن لها خصوصية كبرى بين جميع المحافظات، والأكثر في عدد السكان، ومحور لمركز الإدارة في مصر.


عقدت اللجنة التحضيرية للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث (صقر 60)، اجتماعًا لها، برئاسة اللوراء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والتي خلصت لعدد من القرارات، ووضعت استراتيجيتها الجديدة، والتي مقررًا أن تبدأ في تنفيذها من مارس المقبل.


ورصدت  "الفجـر" أهم نقاط هذه المحاور في الفيديو التالي.



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