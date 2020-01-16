Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل طرح الإسكان لوحدات سكنية جديدة بالتقسيط

الخميس 16/يناير/2020 - 01:04 ص
Advertisements
إسكان - أرشيفية
إسكان - أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان، تفاصيل طرح الإسكان لوحدات سكنية جديدة بالتقسيط، قائلًا إنها جاءت في ضوء المبادرة التي أعلنها البنك المركزي لدعم الوحدات السكنية بـ50 مليار جنيه.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان بدأت بالإعداد للطروحات، حيث طرحت وحدات خلال الفترة الماضية، وحوالي 6200 وحدة مطروحين في الوقت الحالي، في مدن أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، والسادات، بأسعار مناسبة، وضمن مبادرة البنك المركزي.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الوزارة بدأت بالإعداد لـ طرح حوالي ألف وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، سواء في الصعيد، المنصورة، أو العلمين.

وأوضح أن شروط التقدم لحجز الوحدات السكنية هي كالأتي: يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من نظام الطروحات في نفس المشروع، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، كما يجب على المتقدم أن يقرأ الشروط والخطوات عبر الإنترنت ويقوم بتحميل الكراسة، ثم يقوم بتحويل 50 ألف جنيه من حساب الوحدة، ثم يختار الوحدة عبر موقع الوزارة على الإنترنت.

وأكد أن العملية بالكامل تتميز بالشفافية، وتعتمد على عاملي أسبقية الحجز، وإستيفاء الشروط، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى، وتبدأ من 5 آلاف جنيه، وأن أنظمة الدفع إما 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات أو 7 سنوات بفوائد، أو الدخول ضمن مبادرة البنك المركزي بالتقسيط على 15 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شروط الإسكان توك شو إسكان أخبار

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 10 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"

"يونس" يعلن عن موعد طرح اللإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

كل ما تريد معرفته عن خطوات الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى.. "الإسكان" تستعد لطرح أكثر من 500 وحدة فى العلمين الجديدة بمشروع "الإسكان المتميز"

"الاسكان الاجتماعي" تكشف عن مصير الوحدات السكنية الفائضة في بعض المناطق (فيديو)

ننشر نتيجة الإعلان الحادي عشر 2019 لمشروع الإسكان الاجتماعي والشروط الجديدة وموعد طرح الوحدات السكنية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status