كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان، تفاصيل طرح الإسكان لوحدات سكنية جديدة بالتقسيط، قائلًا إنها جاءت في ضوء المبادرة التي أعلنها البنك المركزي لدعم الوحدات السكنية بـ50 مليار جنيه.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان بدأت بالإعداد للطروحات، حيث طرحت وحدات خلال الفترة الماضية، وحوالي 6200 وحدة مطروحين في الوقت الحالي، في مدن أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، والسادات، بأسعار مناسبة، وضمن مبادرة البنك المركزي.



وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الوزارة بدأت بالإعداد لـ طرح حوالي ألف وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، سواء في الصعيد، المنصورة، أو العلمين.



وأوضح أن شروط التقدم لحجز الوحدات السكنية هي كالأتي: يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من نظام الطروحات في نفس المشروع، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، كما يجب على المتقدم أن يقرأ الشروط والخطوات عبر الإنترنت ويقوم بتحميل الكراسة، ثم يقوم بتحويل 50 ألف جنيه من حساب الوحدة، ثم يختار الوحدة عبر موقع الوزارة على الإنترنت.



وأكد أن العملية بالكامل تتميز بالشفافية، وتعتمد على عاملي أسبقية الحجز، وإستيفاء الشروط، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى، وتبدأ من 5 آلاف جنيه، وأن أنظمة الدفع إما 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات أو 7 سنوات بفوائد، أو الدخول ضمن مبادرة البنك المركزي بالتقسيط على 15 عامًا.

