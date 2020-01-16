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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. أول اختبار لـ "كيكي سيتين" مع برشلونة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:18 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي ماهر حلمي
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تنطلق مساء الجمعة الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث يستضيف نادي ليجانيس علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي خيتافي علي الملعب البلدي دي بوتاركي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


بينما يستضيف نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي إشبيلية يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ويحل نادي اتلتيكو مدريد ضيفا خارج ارضه علي نظيره فريق ايبار في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب ايبار الدولي.


وفي يوم الأحد يواجه نادي ريال مايوركا نظيره نادي فالنسيا في تمام الساعة والوحدة ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب ريال الدولي بمدينة مايوركا ويستضيف نادي اتلتيك بيلباو نظيره نادي سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أتلتيك بلباو الدولي.


وتختتم الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بمباراة نادي برشلونة حيث يستضيف علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


يذكر أن نادي برشلونة و نظيره نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 20 جولة برصيد 40 نقطة يأتي خلفهم كل من نادي اتلتيكو مدريد ونظيره نادي إشبيلية برصيد 35 نقطة بينما يحتل نادي فالنسيا المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
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