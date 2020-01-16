ياسمين علي لـ"الفجر الفني": "رحيل زهرة" مفاجأة.. وهذه هديتي المفضلة في "عيد الحب"

ياسمين علي، مطربة استطاعت خطف الانظار منذ لحظات نشر فيديو أغنية نقابل ناس بصوتها وحقق ملايين المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي ظهرت في "اتفائلوا بالخير" والتي كانت بوابة ودعوة للأمل ثم تألقت بعدد من الاغاني وحاليا تستعد لأغنية جديدة واول عمل تمثيلي وكان ل"الفجر الفني" هذا الحوار معها:



حدثينا عن الأغنية الجديدة التي تقومين بتحضيرها؟



هي أغنية من ضمن ألبوم وستصدر خلال أيام قليلة إن شاء الله، كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح.



هل سيتم تصويرها فيديو كليب؟



بالتأكيد خلال أيام إن شاء الله سنحصل على الماستر ونبدأ في التصوير.



حدثيني عن علاقة الصداقة القوية بينك وبين الثنائي تامر حسين ومدين وما الرسالة التي تحبين توجيهها لهما؟



في البداية أنا أعرف الاثنين منذ فترة لكن لأول مرة نجتمع من خلال هذا الألبوم، وسنصدر 3 أغاني بالتعاون بيني وبين تامر ومدين.



لم أكن أتوقع أننا سنجتمع ونتعاون في عمل فني، مدين أعرفه منذ أن كان يغني أغنية سندباد وأغنية مكتبتنا وهو صغير وكنت أتمنى العمل معه وهو ما حدث بالفعل، وتامر حسين كانت بداية تعاوني معه في أغنية "نقابل ناس" وبدأت علاقة صداقة قوية بيني وبينه.



وهذا الألبوم خلق حالة رائعة بالنسبة لي، وأتوقع النجاح للألبوم لأنني حبيت هذا التعاون.



كم عدد الأغاني في الألبوم؟ وهل سيتم طرحه كاملًا أم سينجل؟



حتى الأن استقرينا على 5 أغاني، ولم أحدد حتى الأن عدد الأغاني في الألبوم الجديد وسنحاول أن نضع كل الأشكال الغنائية في هذا الألبوم وتقديم وجبة دسمة تحظى على إعجاب الجمهور.



حدثينا عن مشاركتك في مسلسل رحيل؟



في البداية كنت قد اتفقت على غناء التترات في المسلسل، لكن تم الاتفاق مع استاذ حسني صالح بعد ذلك أنه سيكون هناك دورا لي في المسلسل لبنت اسمها "فاطمة".



أنا سعيدة للغاية بالعمل في المسلسل، واستاذ حسني صالح شخص محترم للغاية ومخرج رائع للغاية، وما جعلني أوافق بشدة على العمل في هذا المسلسل أن كلمات الأغاني في المسلسل من تأليف الراحل عبد الرحمن الأبنودي.



حدثينا عن المسلسل وطاقم العمل والكواليس؟



لا أريد الحديث باستفاضة عن المسلسل بناء على تعليمات استاذ حسني لكن الأبطال المشاركين في العمل حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض.



كيف تعاملتي مع اللهجة الصعيدية التي ستقدميها في هذه الشخصية؟



البداية كانت من التترات، نحن انتهينا من تسجيل 30 أغنية في المسلسل، طريقة الغناء في التترات باللهجة الصعيدية مختلفة تماما عن الذي أقدمه.



وكان هناك تعديلات كثيرة تحدث خلال قيامي بالغناء، خاصة أن لهجتي اسكندراني لأنني نشأت في الاسكندرية ومن ثم فاللهجة الصعيدية صعبة علي بعض الشيء.



وهذه الأغاني التي سوف أغنيها في المسلسل وعددها 30 ليست أغاني كاملة لكنها رباعيات سيتم توظيفها داخل المسلسل وهي من ألحان عمرو إسماعيل.



ما هي اسم الشخصية التي ستقدميها في العمل؟



سأقدم شخصية "فاطمة".



حدثينا عن عيد الحب كيف ستحتفلين به ومع أي شخص؟



سأحتفل في هذا العيد مع أهلي وأصدقائي، ولو أملك هدية سأمنحها لأخي "يحيى".



أكثر هدية تحبين الحصول عليها في عيد الحب؟



أنا مختلفة بعض الشيء أحب الموالح.



هل هناك أعمال أخرى ستقدميها؟



لا حاليا كل تركيزي في المسلسل لأنني أواجه صعوبات مع اللهجة الصعيدية، وكذلك مع الألبوم حتى يظهر بشكل جيد.



ما هي أمنيتك في 2020؟



أتمنى أن يكون عاما مليء بالخير والسلام على كل الناس.