أحمد موسى يفتح النار على وزيرة الصحة

انتقد الإعلامي أحمد موسى، موقف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة من ضحايا حادث ميكروباص الأطباء، بطريق الكريمات، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن يسبق محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، الوزيرة في زيارة المصابين.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه: "كان من الأولى أن تكون وزيرة الصحة، متواجدة مع أسر الضحايا والمصابين في الحادث، ويجب أن تعتذر عن عدم فعل ذلك".



وأضاف أن وزيرة الصحة، خرجت بـنعي ضحايا الحادث، بعد وقوع الكارثة بفترة طويلة، متابعا: لم تتحرك الوزيرة لمتابعة حالة الضحايا والمصابين في حادث الكريمات، في إيه أهم لدى وزيرة الصحة من الناس اللي ماتت.



ووصف تعامل "زايد" مع حادث ميكروباص الأطباء بأنه غير معقول، متسائلًا: "هل وزيرة الصحة لم تعلم بحادثة الطريق الصحراوي بالكريمات إلا بعد العاشرة مساء.

وطالب الوزيرة، بالتوجه إلى معهد ناصر؛ لزيارة مصابي ميكروباص الأطباء، بطريق الكريمات.



وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصر 4 أطباء وإصابة 17 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل، على طريق الكريمات، معقًبا: "سيارات النقل أصبحت سيارات الموت كل أسبوع تقتل كام واحد!.. والإصابات خطيرة".