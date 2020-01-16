Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يعلن عن مسابقة بقيمة 15 ألف جنيه أسبوعيًا

الخميس 16/يناير/2020 - 02:01 ص
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
أعلن الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن مسابفة بجوائز أسبوعية الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه.

وقال "موسى" إنه سوف يتم طرح سؤال أسبوعيا ويكون السحب على الهواء في حلقة يوم الأربعاء، موضحا: "على المشاهدين التواصل معنا على رقم 5959، ويتم سحب الجائزة الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية 10 آلاف جنيه".

وأشار إلى أن سؤال هذا الأسبوع على النحو التالي: "من صاحب هدف تأهل مصر لمونديال روسيا 2018".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسابقة توك شو أخبار أحمد موسى

أخبار تهمك

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: "القومية للأسمنت" تحولت لعزبة.. وإجمالي خسائرها 2.6 مليار جنيه

"الشربيني": القوات المسلحة جهزت أراضي ذات كفاء عالية لزراعة البطاطس

أحمد موسى يحتفل بعيد الأم على طريقته الخاصة

أحمد موسى يعلن عن فرص عمل على الهواء: "بدل قعدة القهاوي"

أحمد موسى: فنادق مصر كاملة العدد.. والغرفة وصلت لـ25 ألف جنيه

أحمد موسى: صرف فوائد شهادات قناة السويس 4 سبتمبر المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status