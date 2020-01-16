أحمد موسى يعلن عن مسابقة بقيمة 15 ألف جنيه أسبوعيًا



وقال "موسى" إنه سوف يتم طرح سؤال أسبوعيا ويكون السحب على الهواء في حلقة يوم الأربعاء، موضحا: "على المشاهدين التواصل معنا على رقم 5959، ويتم سحب الجائزة الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية 10 آلاف جنيه".



وأشار إلى أن سؤال هذا الأسبوع على النحو التالي: "من صاحب هدف تأهل مصر لمونديال روسيا 2018".



أعلن الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن مسابفة بجوائز أسبوعية الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه.